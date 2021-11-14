/661304/د-شيماء-عبد-الإله-الهدف-من-قناة-التنسيقة-الجديدة-التحاور-مع-المواطن-بلغة-يفهمها
قالت الدكتورة شيماء عبد الإله المتحدث الرسمي بإسم تنسيقية شباب الأحزاب، مسئول المنتديات بالتنسيقية، أنه يوجد مركز إعلامي للتنسيقية منذ بداية عمل التنسيقية وهم مسئولين على كل ندوات وتغطيات التنسيقية وكل ما يخص الاعلام، إضافة إلى دورهم الكبير الحملات الإعلانية للكيان.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل عبر برنامج الحياة اليوم والمذاع على قناة الحياة، للحديث عن تدشين الاستراتيجية الجديدة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين و دور نادي المدربين، مشيرة إلى أن الفترة الأخيرة تم التفكير في التطوير، وتم الاعلان عن قناة التنسيقية لتظهر بشكل جديد، مردفة أن هذه القناة ستحتوي على برامج يقدمها عناصر مدربة من التنسيقية، والهدف هو الوصول إلى المواطن والشباب.
شيماء عبد الإله: الهدف من قناة التنسيقة الجديدة التحاور مع المواطن بلغة يفهمها
وأكدت ان الهدف من قناة التنسيقة هو التحاور مع المواطن بلغة يفهمها، مشيرة إلى ان الموقع الخاص بالتنسيقية أيضا سيكون منفتح لكل الأراء والسماع لها، حيث أن مبدأنا هو سماع البعض واحترام كافة وجهات النظر.
وتابعت:" كل من يريد أن يكتب فكرة سواء بالتنسيقية أو خارج التنسيقية، سيتم السماح له، حيث أنه سيكون الموقع عبارة عن منصة منفتحة لللجميع، وسيتم استقبال كافة الاراء بصدر رحب.
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