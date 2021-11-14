الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة يستقبل مجموعة من الطلبة الأفارقة

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير محمد خليل، الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، اليوم الأحد، مجموعة من الطلبة الأفارقة ممن التحقوا بالجامعة البريطانية بمصر، فى إطار التعاون القائم بين الوكالة والجامعة لتوفير عدد من المنح الدراسية خلال العام الأكاديمى الحالى 2021-2022.





وأشار الأمين العام للوكالة، خلال اللقاء إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للطلبة للاستفادة من الدراسة بالجامعات المصرية المتميزة، مؤكدًا استعداد الوكالة إزالة أى عقبات قد تعترى مسار دراستهم، وحرصها على حصولهم على أكبر استفادة ممكنة من دراستهم فى مصر. من جانبهم، أعرب الطلبة عن تقديرهم لحسن استقبالهم فى مصر وتسهيل جميع الإجراءات لتمكينهم من بدء الدراسة فى الجامعة بشكل منتظم وفعال، مبديين تطلعهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة الكبيرة وقيامهم بنقل الخبرات الأكاديمية التى سيحصلون عليها خلال دراستهم بمصر إلى دولهم.

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