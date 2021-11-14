إنفوجراف-أكبر صفقة للسكة الحديد بقطارات البضائع

جدة - نرمين السيد - تعاقدت هيئة السكة الحديد، مع الهيئة العربية للتصنيع لشراء أكبر صفقة عربات بضائع فى تاريخها، تزامنا مع إنهاء إجراءات شراء 100 جرار جديدة لتدعيم قوة جر قطارات البضائع بالهيئة بجانب إعادة تأهيل 81 جرار آخرين لتشغيلها فى قطر قطارات البضائع.





ويقدم "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن كل ما تريد معرفته عن صفقة عربات البضائع الجديدة، حيث تم التعاقد على شراء 1000 عربة بضائع، كما يتم التصنيع محليا بسيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، تضم عربات سطح لنقل الحاويات القادمة عبر الموانئ، وتشمل عربات نقل للغلال و300 عربة كشف قلاب.

وتتخطى قيمة صفقة عربات البضائع الـ 4 مليارات جنيه، وتوريد العربات بالكامل خلال 4 سنوات، الصفقة ضمن خطة التوسع فى نقل البضائع بالقطارات.

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