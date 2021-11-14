جدة - نرمين السيد - وكتب "بكرى"، عبر حسابه الرسمى على "تويتر" : "رحل والد البطل الشهيد المقدم محمد مبروك الذى اغتالته يد الغدر والخيانة". وتابع "بكرى": "كان الشهيد مبروك ولايزال بطلا سيخلد فى صفحات التاريخ الوطنى، فقد كان هو الذى كشف عن قضية التخابر التى تورطت فيها".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصطفى بكرى يعلن وفاة والد الشهيد المقدم محمد مبروك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.