فى بداية اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دعم التعايش السلمى فى المجتمع المصرى من خلال ما تقدمه مؤسسة الأزهر من أنشطة متنوعة وتوعية مستمرة.
فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حريص على التعاون الفعال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات فى جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة فى قضية الوعى المجتمعى، وبما يسهم فى مواجهة أى فهم خاطئ للقضايا المعاصرة محل اهتمام الناس جميعًا.
وأكد عياد أن المجمع كأحد أهم قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف يعمل من خلال إداراته المتنوعة ومناطق الوعظ التابعة له على مستوى الجمهورية على مجموعة من المحاور المهمة التى تدعم استراتيجية الأزهر فى نشر المنهج الوسطى بين الناس، ودعم كل مفاهيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن إصداراته العلمية وحملاته التوعوية وقوافله الدعوية تلبى جميعها احتياجات التنمية المجتمعية وتسهم فى بناء جيل لديه فكر مستنير وهدف واضح لمستقبل واعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمين البحوث الإسلامية من أسيوط: الأزهر يلعب دورا مهما فى نشر الوعى المجتمعى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.