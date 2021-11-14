أمين البحوث الإسلامية من أسيوط: الأزهر يلعب دورا مهما فى نشر الوعى المجتمعى

جدة - نرمين السيد - التقى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، محافظ أسيوط، مساء اليوم، عصام سعد، لبحث سبل تفعيل العمل الدعوى فى المحافظة، ومناقشة الدور التوعوى الذى يقوم به وعاظ وواعظات الأزهر فى مراكز ومدن المحافظة.





فى بداية اللقاء، رحب المحافظ بالأمين العام والوفد المرافق له؛ مشيدًا بجهود الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى دعم التعايش السلمى فى المجتمع المصرى من خلال ما تقدمه مؤسسة الأزهر من أنشطة متنوعة وتوعية مستمرة.

فيما قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف حريص على التعاون الفعال والمثمر مع جميع المؤسسات والهيئات والوزارات فى جميع محافظات الجمهورية، للوصول إلى أكبر عدد من الجماهير المستهدفة، بما يدعم جهود الدولة فى قضية الوعى المجتمعى، وبما يسهم فى مواجهة أى فهم خاطئ للقضايا المعاصرة محل اهتمام الناس جميعًا.

وأكد عياد أن المجمع كأحد أهم قطاعات مؤسسة الأزهر الشريف يعمل من خلال إداراته المتنوعة ومناطق الوعظ التابعة له على مستوى الجمهورية على مجموعة من المحاور المهمة التى تدعم استراتيجية الأزهر فى نشر المنهج الوسطى بين الناس، ودعم كل مفاهيم المواطنة والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن إصداراته العلمية وحملاته التوعوية وقوافله الدعوية تلبى جميعها احتياجات التنمية المجتمعية وتسهم فى بناء جيل لديه فكر مستنير وهدف واضح لمستقبل واعد.