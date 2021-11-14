«العربية للتصنيع» تعلن عن وظائف خالية.. المؤهلات وشروط التقديم

جدة - نرمين السيد - أولاً: من الحاصلين على بكالوريوس هندسة تخصص "مدنى، عمارة"-

- أن يجيد العمل على برامج "الرسم الهندسى والتصميمات الهندسية".

- أن يكون لدى المتقدم خبرة فى مجال أعمال الإنشاءات والمقاولات.

ثانيًا: من الحاصلين على بكالوريوس تجارة "محاسبة":

- أن يكون لدى المتقدم إحدى الخبرات فى المجالات التالية:-

1- التسجيل بالدفاتر المحاسبية وإعداد الإقرارات الضريبية الشهرية والسنوية.

2- إجراءات المناقصات وأعمال فض المظاريف والبت والترسية ومراجعة المستخلصات ومتابعة وصياغة العقود وخطابات الضمان.

- أن يكون لدى المتقدم خبرة فى مجال أعمال الانشاءات والمقاولات.

وتضمنت الشروط العامة للتقديم، التمتع بجنسية جمهورية مصر العربية، أن يكون المتقدم لائقا صحيا، أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها "بالنسبة للذكور"، أن يقبل العمل فى جميع محافظات الجمهورية، أن لا يزيد السن عن 30 سنة فى 1-11-2021، لا يقل تقدير التخرج عن جيد جدا، إجادة اللغة الانجليزية والحاسب الآلى، اجتياز اختبارات التقييم اللازمة.

أسلوب التقديم:-

يتم التقديم فى موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان عن طريق ملء البيانات المطلوبة باستمارة التقديم المعلن عنها على الموقع الإلكترونى للوزارة www.momp.gov.eg خلال التوقيات المحددة للإعلان.

قواعد الاختبار:-

يتم اختبار المتقدمين بقطاع التدريب التابع للإنتاج الحربى بواسطة لجان متخصصة فى موعد سيتم تحديده لاحقا، وقبول الأعداد المطلوبة طبقا لترتيب المتقدمين فى نتيجة الاختبار وبعد مراجعة أصول المستندات الدالة على انطباق الشروط، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للشروط أو التى ترد باليد أو بالبريد.

لرابط استمارة التقديم اضغط هنا.