الصحة: 40 مليون مواطن حصلوا على لقاحات كورونا

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية، هى الدولة الوحيدة التى تمكنت من توفير كل أنواع اللقاحات للشعب المصرى فى الفترة السابقة، متابعا: "عدد من حصلوا على اللقاح تقريبا بالنسبة للجرعة الأولى أو الجرعة الثانية يقرب من 40 مليون حتى الآن".

وأضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة الحدث اليوم، أنه لأول مرة سيوجد بالدولة المصرية لقاحا لكورونا منتج بتكنولوجيا مصرية وعلماء مصريين داخل مراكز أبحاث مصرية، مردفا: "الوزير خالد عبد الغفار، قال للرئيس عبد الفتاح السيسى أن هناك تجارب تجرى لإنتاج لقاح مصرى وهذا الأمر يحتاج إلى الكثير من الجهد والعرق، فرد الرئيس عليه: أنا أثق فى علماء مصر وكل الدعم وأى حاجة هيتحتاجوها اعتبره متوفر".

وتابع حسام عبد الغفار، أن كل من لم يحصل على لقاح كورونا لن يتمكن من الحصول على الخدمات الحكومية بداية من غد، وهناك العديد من الطرق لإثبات تلقى اللقاح، أولها الشهادة الورقية الخاصة بالتطعيم، والتطبيق الإلكترونى على الموبايل الذى يمكن استخدامه كإثبات أيضا للحصول على الخدمات الحكومية، مردفا: "لدينا قوائم واضحة لكل من تم تطعيمه بالنسبة للموظفين والعاملين فى الجامعات والمدارس".

وأشار إلى تواجد مركز لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا فى محطة مترو السادات، وبصدد التوسع فى المراكز بمحطات المترو والقطارات، متابعا: "ما زالنا فى ازدياد فى معدل الإصابات وبالتالى من المهم جدا أنه هناك توسع فى تلقيح الناس مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التزاحم والتواجد فى أماكن جيدة التهوية، ورغم أننا فى الموجة الرابعة إلا أن معدل احتياج الناس لدخول المستشفيات أقل من الموجات السابقة، وهذا بسبب حصول الناس على لقاحات كورونا، ويجب التوسع فى التلقيح".