التنمية المحلية: رفع تراكمات الأمطار بالبحر الأحمر بعد موجة طقس سيئ

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن الأجهزة التنفيذية فى محافظة البحر الأحمر قامت برفع تراكمات المياه الغزيرة التى تعرضت لها المحافظة، ووصلت إلى حد السيول، ونتج عنها خروج المياه من مخر السيل بسلاسل البحر الأحمر باتجاه مركز قفط القصير وتخطى طريق الأسفلت، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار بمدينة الشلاتين التى تم شفطها والتوجيه للبحيرات.
وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، على برنامج "الحياة اليوم، والذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، على فضائية الحياة، أنه تم إغلاق طرق مثل طريق "سفاجا - قنا" "القصير - قفط" "مرسى علم - أدفو" "قنا - طيبة" "الأقصر - الصحراوى الشرقى".
وأشار الدكتور خالد قاسم، إلى أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أكد على المحافظين باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات تحسبا لسقوط موجات جديدة من الأمطار الغزيرة على المحافظة.
وأوضح الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، أنه فى إطار متابعة اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لعمليات وجهود رفع تراكمات مياه الأمطار من خلال تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات، بالفعل تقرير الغرفة حول متابعة حالة الطقس بعدد من محافظات البحر الأحمر أسوان الأقصر وسوهاج تشهد حالة من استقرار الجو.
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