الأهلى يكتسح الزمالك فى السلة للسيدات 86/33 ويتأهل لنصف نهائى دورى المرتبط

حقق فريق سيدات كرة السلة بالنادي الأهلي فوزا ساحقا على الزمالك بنتيجة 86-33، في المباراة التي جمعتهما على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر بإياب دور الثمانية لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

وتمكن فريق سيدات الأهلي من حسم المباراة من الفترة الأولى التي انتهت بتقدم سيدات الأهلي بنتيجة 32-10، واستمر التفوق في الفترة الثانية التي حسمتها سيدات الفريق الأحمر بنتيجة 48-25، قبل أن ينهين الفترة الثالثة بفارق كبير بنتيجة 64-31، ويتمكن من حسم المباراة لصالحهن بنتيحة 86-33 وبفارق 53 نقطة.

من جهته أعرب على هاشم، المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف المدير الفني لـ«سيدات سلة الأهلي»، أن الفريق خاض المباراة بجدية شديدة رغم التأهل إلى نصف النهائي من مباراة المرتبط التي أقيمت ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لحسم البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

وقدم فريق سيدات سلة الأهلي عرضا قويا في مباراة الذهاب، ونجح في إنهاء اللقاء لصالحه بنتيجة 96-68، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط على الزمالك بنتيجة 62-23.

وتغيب عن المباراة ثريا محمد لاعبه فريق سيدات سلة الأهلي بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

وتأهل سيدات سلة الأهلي إلى ربع النهائي عقب تخطي عقبة فريق جزيرة الورد بنتيجة 105-59 في دور الـ16 لبطولة دوري المرتبط.