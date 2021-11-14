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محمد سياف - ابو ظبي - تمر مصر وغيرها من دول العالم بما يسمي بالتغيرات المناخية، فمنذ ساعات قليلة، شهدنا جميعاً في مصر سقوط أمطار غزيرة على المحافظات الجنوبية وصلت إلى حد السيول في البعض منها وخاصة في محافظة أسوان والتي شهدت وفقاً لما أعلنته هيئة الارصاد الجوية، حدث نادر بسقوط كميات كبيرة من الأمطار الغزيرة عليها على الرغم من أنها من المحافظات شديدة الحرارة، وقد أدي سقوط الأمطار الغزيرة هناك إلى تهدم عدد من المنازل وغرق الشوارع نظراً لكمية المياه الغزيرة، ولهذا فهناك توقع بأن تشهد مصر خلال فصل الشتاء تغيرات مناخية لم تشهدها من قبل، ولهذا تقوم الهيئة العامة للأرصاد الجوية بإصدار بيان يومي بحالة الطقس المتوقعة، وهذا البيان لا يكون ليوم واحد بل يمتد إلى أكثر من 5 أيام. الارصاد تعلن موعد أول موجة من حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الانحاء:- أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 وحتى يوم السبت المقبل الموافق 20 نوفمبر 2021، حيث يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية بأن تكون حالة الطقس السائدة خلال تلك الفترة، هو طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد، يكون مائل للحرارة في جنوب سيناء وشمال الصعيد، حار جنوب الصعيد، وذلك خلال ساعات النهار، أما في الليل فيكون لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في أخره. وعن الطواهر الجوية السائدة خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 وحتى يوم الجمعة 19 نوفمبر 2021، فهي كالتالي:- شبورة مائية كثيفة على عدد من الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد وذلك من الساعة الخامسة فجراً وحتى الساعة السابعة صباحاً.

سقوط أمطار خفيفة أحياناً وعلى فترات متقطعة على السواحل الغربية وذلك يوم الأثنين والسواحل الشمالية يوم الثلاثاء، والسواحل الشمالية وبعض محافظات الوجه البحري يوم الأربعاء.

اعتباراً من يوم السبت الموافق 20 نوفمبر 2021 سوف تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وذلك وفقاً لبيان الهيئة التالي:-

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