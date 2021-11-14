/661309/وزير-التربية-والتعليم-زيادة-مناهج-الرابع-الابتدائي-أكذوبة
قال الدكتور طارق شوقي:” تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعي وتقديم الافضل لابنائنا في مدارسنا الحكومية”.
وزير التربية والتعليم: زيادة مناهج الرابع الابتدائي أكذوبة
وتابع وزير التربية والتعليم حديثه قائلًا:” تردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب ان المناهج كبيرة والمواد كثيرة وانها زادت من ٥ مواد الى ١٣ مادة وهكذا”.
واستكمل وزير التربية والتعليم حديثه:” رغم ان مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع في فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث او تحقق:.
وأختتم:” هذه هى مواد العام السابق والحالي لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولى الحقائق.
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