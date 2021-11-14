/661306/سيدات-سلة-الأهلي-يفوز-على-الزمالك-بدوري-المرتبط-ويتأهل-لنصف-النهائي

تأهل فريق سيدات الأهلي لكرة السلة إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري المرتبط، بعد أن تخطى عقبة فريق الزمالك في الدور ربع النهائي من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، وشهدت أداءً جيدًا من جانب فريق سيدات سلة الأهلي، الذي سيطر على مجريات المباراة ونجح في تحقيق الفوز بنتيجة 86-33.

نتيجة مباراة الذهاب

وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في حسم مباراة الذهاب أمام الزمالك، بنتيجة 96-68، بينما تغلب فريق 18 سنة المرتبط في مباراة الذهاب على الزمالك بنتيجة 62-23، وفي لقاء الإياب تفوق "ناشئات الأهلي" بنتيجة 73-26.

وأعرب علي هاشم، المدير الفني لسيدات سلة الأهلي، عن سعادته بالفوز على فريق الزمالك في مباراتي الذهاب والإياب والتأهل إلى نصف نهائي البطولة الذي جاء عن جدارة واستحقاق.

وأضاف المدير الفني لـ سيدات سلة الأهلي أن الفريق خاض المباراة بجدية شديدة رغم التأهل إلى نصف النهائي من مباراة المرتبط التي أقيمت ظهر اليوم، مشيرًا إلى أن الفريق يسعى لحسم البطولة التي يحمل لقبها من الموسم الماضي.

غيابات الأهلي

وغابت عن المباراة ثريا محمد، لاعبة فريق سيدات سلة الأهلي، بعد تعرضها للإصابة بقطع بالرباط الصليبي يبعدها عن الملاعب لمدة تتراوح بين 6 و9 أشهر.

ويلتقي سيدات سلة الأهلي في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط الفائز من فريقي التأمين وسموحة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك بكرة القدم

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وتأتي الخسائر لنادي الزمالك على جميع الأصعدة، ففي الجانب الفني فقد الزمالك سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يخسر الفريق منذ أبريل الماضي لمدة 25 لقاء وكانت أيضاً أمام الأهلي في الدوري الموسم الماضي بالدور الأول.