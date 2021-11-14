عبد الله السعيد يغادر معسكر المنتخب واختبار غداً لأحمد فتوح

/661307/عبد-الله-السعيد-يغادر-معسكر-المنتخب-واختبار-غدا-لأحمد-فتوح

أدى منتخب مصر تدريباته اليوم على الملعب الفرعي لبرج العرب، أستعداداً لمواجهة الجابون ضمن مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ولم يتمكن من المشاركة في تدريبات اليوم كل من عبد الله السعيد وأحمد فتوح للإصابة ، حيث غادر السعيد مقر المعسكر بعد وداع زملائه أثناء تناول العشاء، فيما يخضع أحمد فتوح لاختبار ثان غدًا لتحديد حالته.

وكان وائل جمعة مدير المنتخب قد انضم إلى معسكر الفريق مساء اليوم بعد أن أكدت كافة التحاليل التي أجراها سلامته، إضافة إلى ظهور نتيجة المسحة الطبية التي أجرتها البعثة مساء أمس فور وصولها من لواندا وجاءت نتائجها ظهر اليوم سلبية لكل أعضاء البعثة.

كيروش يعلن استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز من كأس العرب

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: " من المؤسف أن لاعبي بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا في بطولة كأس العرب، وتلك البطولة ستكون أفضل تحضير لأمم أفريقيا.

وأكمل: " هدفنا تحقيق بطولة كأس العرب، لندخل أمم أفريقيا بشكل ونفسية مرتفعة، وهذا ما يسعى إليه الجميع هنا".

وجاء قرار استبعاد كيروش للاعبي المصري وبيراميدز، بسبب لعب الفريقين لقائات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية وهو ما سيتضارب مع مباريات كأس العرب.

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي)