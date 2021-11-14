صور- الضوينى : طب الأزهر يشهد إبداع الخريجين فى فهم رسالة الإسلام

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر، احتفالية تخريج الدفعة 51 بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، بحضور كلٍّ من: الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، ولفيف من عمداء الكليات وأسر الخريجين، وأعضاء هيئة التدريس.





فى بداية الحفل، نقل وكيل الأزهر للخريجين تحيات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ودعواته لهم بالتوفيق، معبرًا عن سعادته لوجوده بينهم فى حفلهم، مؤكدا أن هذه اللحظة من أفضل اللحظات التى يسعد بها الأساتذة بالجلوس بين أبنائهم الطلاب والحديث معهم فى حفل تخرجهم.

وقال الدكتور الضوينى، إن التاريخ العريق لكلية الطب بجامعة الأزهر، ومستوى خريجيها؛ يشهد أن الأزهر الشريف مبدع فى فهم رسالة الإسلام وتطبيقها؛ فلم يقف بها عند الدعوة النظرية، ولم يقف بها عند معالجة القلوب، بل نقلها إلى دعوة عملية تعالج القلوب والأبدان معا، من خلال أطباء لديهم من الكفاءة والمهارة ما يقدرون به على مساعدة المجتمع بكل أطيافه بلا تمييز أو تفريق.

وأضاف فضيلته، أن أبناء الأزهر قادرون -بوعيهم الدينى وحسهم العلمى- على إدراك التحديات والمخاطر التى تحيط بنا وتحاك لنا، وتقف بالمرصاد تتنظر لحظة غفلة منا لتتسلل داخل حدودنا وعقولنا وعافيتنا، وعلينا جميعا أن نقوم بواجبنا، وأن نتحمل الأمانة، و أن نكون صورة مشرقة للإسلام والمسلمين بطريق عملى، ولا أفضل ولا أقدر على نقل تلك الصورة منكم أيها الأطباء الأمناء الدعاة إلى الله بالعلم والعمل.

واختتم وكيل الأزهر مطمئنًا الحضور؛ أن الأزهر الشريف بخير وكلياته العلمية تعيش نهضة حقيقية، ولن تستطيع أى قوى -كائنة ما كانت- أن تنال منه، أو توقف مسيرته، فنحن ماضون -بحول الله وقوته -وكلنا أمل وتفاؤل أن تتحقق الرؤية، وتصل كلية طب الأزهر إلى الريادة محليًا وإقليميًا بتحقيق التميز فى التعليم الطبى والبحث العلمى وخدمة المجتمع فى إطار ثقافة إسلامية وسطية.