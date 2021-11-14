شكرى يستقبل مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية غدا بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الاثنين، إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية، بمقروزارة الخارجية بالقاهرة.



جدة - نرمين السيد - يستقبل سامح شكرى وزير الخارجية، غدا الاثنين، إيلفا يوهانسون، مفوضة الاتحاد الأوروبى للشئون الداخلية، بمقروزارة الخارجية بالقاهرة. ومن المقرر عقد شكرى جلسة مباحثات غدا، مع مفوضة الاتحاد الأوروبى، حول عدد من الموضوعات.

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