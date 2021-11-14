البابا تواضروس: الجمهورية الجديدة فاتحة خير على مصر

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن "الجمهورية الجديدة" شعار مستحق جدًا، لأن ما رأيناه فى السنوات السبع الماضية من مشروعات وافتتاحات ونهضة شاملة على أرض مصر يستحق هذا اللقب، فمصر تدخل عصرا جديدا وجمهورية جديدة لديها المقومات التى تؤكد الحياة الجديدة التى نعيشها.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يحدث فى مصر إنجاز، والجمهورية الجديدة فاتحة خير على مصر. وأوضح أن قضية بناء الإنسان أخطر قضية فى كل زمان، والقاعدة تقول "البشر قبل الحجر"، فأى إنسان يأخذ تكوينه من خمسة مصادر رئيسية هى الأسرة والتعليم والمؤسسة الدينية والمؤسسة الاجتماعية والإعلام.

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