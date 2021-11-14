البابا تواضروس: تقنين أكثر من 2000 كنيسة ومبنى تابعا للكنيسة

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن إصدار قانون بناء الكنائس فى 2016 محطة وخطوة مهمة للنظر إلى مواطنى مصر بنظرة واحدة، منوهًا بأن الدولة ترعى هذه الخطوة.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن كل الأمور تسير بشكل جيد، وتم تقنين أكثر من 2000 كنيسة ومبنى تابعا للكنيسة. كما أشاد بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكاتدرائية وتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد، وهو ما يعتبر تحول وتصحيح لأوضاع سابقة، لافتًا إلى أن المسيحيين فى مصر مواطنين من الدرجة الأولى مثل المسلمين، موضحًا أن زيارة الرئيس تأخذ دقائق ولكن لها معانى كثيرة.

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