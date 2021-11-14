جدة - نرمين السيد - قال البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن المحبة هى عماد بناء مؤسسة الأسرة، وغياب المحبة فى تربية الإنسان من أحد عناصر تكوين شخصية الإرهابى.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الإنسان المحب سيكون محب لمجتمعه كما سيكون أمين فى دراسته وعمله. وأوضح أنه تحمل المسؤولية فى مرحلة صعبة، حيث تعرض الوطن والكنيسة لتحديات مؤثرة كانت من الممكن أن تسبب الألم فى المجتمع المصرى، مضيفا: "نشكر ربنا عدينا بسلام"، مؤكدًا أنه كما أن هناك معركة ضد الإرهاب فهناك معركة أيضَا فى البناء والتنمية وبناء الوعى. وتابع: "نحلم ببناء إنسان قوى ووأكثر وعيا، وتكون بلادنا قوية وسط التحديات المحيطة، ودرجة عالية من التعليم للناس والفكر السليم، وإطلاق القدرات والمهارات عند الشباب، فأحلامنا واسعة".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس: غياب المحبة فى تربية الإنسان أحد عناصر تكوين شخصية الإرهابى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.