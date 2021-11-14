وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية مصممة لتوفير الخدمات للمواطنين بكل سهولة 

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الاتصالات، فى تصريح عبر قناة "صدى البلد" الفضائية مساء اليوم الأحد، أن منصة مصر الرقمية موجهة للمواطن من أجل الحصول على الخدمات الحكومية بشكل ميسر، مبينًا أنه يمكن التواصل أيضًا عبر الرقم الساخن لم لا يرغب فى التعامل مع الوسائل الإلكترونية بشكل مباشر.

وأضاف أن الوزارة من المقرر أن تطلق مزيدًا من الخدمات عبر "منصة مصر الرقمية" قبل نهاية العام الجارى، لافتا إلى أن تلك الخدمات تشمل وزارتى الزراعة والإسكان.

وأكد "طلعت"، أن بناء مصر الرقمية والاعتماد على مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى كل مناحى الحياة، حلم تصبو إليه الوزارة، مشيرًا إلى أن كل جهات الدولة تعمل على تلك المنظومة.

وحول خطة مكافحة انتشار فيروس كورونا، أشار وزير الاتصالات إلى أن التأكد من حصول الموظف على لقاح كورونا أمر حتمى للدخول إلى المصالح الحكومية اعتبارًا من الغد، مبينًا أن الدولة وفرت الأمصال بكميات أكثر من كافية.

وأضاف أن مراكز الحصول على لقاح كورونا منتشرة فى كل أنحاء الجمهورية، مبينًا أن التقدم للحصول على اللقاح يتم من خلال منظومة رقمية.

وقال وزير الاتصالات إن المواطن بعد التقدم على الموقع الإلكترونى الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح يتلقى رسالة نصية، وله حق تأجيل الموعد حال التعرض لظرف يمنعه من التواجد فى الموعد المحدد.

ولفت إلى أن الوزارة أتاحت تطبيق "أتطمن" للهاتف المحمول لتحديد موقف المواطن من تلقى اللقاح، مشيرًا إلى أن الهدف من التطبيق هو الدخول إلى المواقع الحكومية والمنشآت التعليمية والاستخدام خارج مصر، وأشار إلى أن هذا التطبيق يجنب المواطن عبء حمل شهادة اللقاح الورقية.