جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الوحدة الوطنية من أغلى الأمور التى يجب أن نحافظ عليها، معلقًا: "الوحدة الوطنية أغلى شىء لدى المصريين".





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المصريين عاشوا حول نهر النيل منذ أيام الفراعنة حتى الآن، وهو ما أوجد وحدة وطنية طبيعية. وأوضح أن المحافظة على الوحدة الوطنية يتطلب احترام الآخر والمواطنة والعمل والنظر برؤية بعيدة لمستقبل الوطن، مؤكدًا أن القيادة السياسية مهتمة بهذا الأمر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البابا تواضروس لـ الطاهرى : نهر النيل أوجد وحدة وطنية طبيعية لدى المصريين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.