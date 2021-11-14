السفيرة المصرية فى طشقند تلتقى برئيسة البرلمان الأوزبكى

جدة - نرمين السيد - التقت أميرة فهمى، سفيرة مصر فى طشقند، برئيسة البرلمان الأوزبكى تانزيلا نارباييفا، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على صعيد التعاون البرلمانى وتفعيل دور مجموعات الصداقة البرلمانية فى البلدين وتبادل الخبرات التشريعية بين البرلمانين.





وأعربت رئيسة البرلمان، عن تقدير بلادها لحرص مصر على المشاركة بوفد من المراقبين، أغلبهم من نواب البرلمان المصرى، للإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية الأوزبكية التى عُقدت فى أكتوبر الماضى.

ومن جانبها قدمت السفيرة أميرة فهمى، الشكر لحكومة أوزبكستان على حفاوة الاستقبال للوفد المصرى، مُهنئة أوزبكستان حكومة وشعبا بعقد انتخابات رئاسية أشادت بها العديد من المنظمات والجهات الدولية.

وأكدت السفيرة المصرية، أن الفترة القادمة ستشهد مزيدا من التنسيق على المستوى الثنائى وفى المحافل الدولية والأطر متعددة الأطراف، فى ضوء توافق الرؤى ووجهات النظر حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعربت رئيسة البرلمان الأوزبكى، من جانبها عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادى بين الجانبين، بما فى ذلك زيادة تبادل السياح بين البلدين، مشيرةً إلى ترحيب أوزبكستان باستقبال السياح المصريين لزيارة المناطق التاريخية والأثرية فى أوزبكستان، إلى جانب التعاون بين الأزهر الشريف والجامعات الإسلامية الأوزبكية.

وبمناسبة الاحتفال العام القادم بمرور 30 عاما على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر وأوزبكستان، تم الاتفاق على التعاون لتنظيم فعاليات تليق بتلك المناسبة، والتنسيق لتحقيق نتائج ملموسة للتنفيذ الفعلى للاتفاقيات التى تمخضت عنها الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسى إلى أوزبكستان فى سبتمبر 2018.