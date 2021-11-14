وزير التعليم يوضح حقيقة زيادة مواد الصف الرابع الابتدائى من 5 إلى...

تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قائلا: أكذوبة زيادة مناهج الرابع الابتدائى من 5 إلى 13 مادة.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: تنوعت وسائل الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعى وتقديم الأفضل لأبنائنا فى مدارسنا الحكومية وتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب أن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة وهكذا.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: رغم أن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع فى فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق، هذه هى مواد العام السابق والحالى لمن يريد الحقيقة ولنسأل لماذا يتعمد البعض التضليل ولى الحقائق؟.
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