المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2021 لكافة العاملين في الدولة

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محمد سياف - ابو ظبي - حددت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر لكافة العاملين في الدولة، حيث قامت وزارة المالية كما هو متبع شهرياً، منذ ظهور جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19) بتقسيم عملية صرف مرتبات شهر نوفمبر للعاملين في الدولة على عدة أيام، وذلك لتجنب التزاحم بين الموظفين على ماكينات الصراف الآلي عند القيام بصرف مرتباتهم، بما يؤدي في النهاية إلى الحفاظ على صحتهم من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسوف نتناول في هذا المقال موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر لكافة العاملين في الدولة.

المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2021:-

حسبما ورد في الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية والذي حددت فيه موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 لكافة العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، فإن موعد صرف المرتبات لشهر نوفمبر يكون كالتالي:-

* الثلاثاء 23 نوفمبر 2021:-

تبدأ عملية صرف المرتبات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر 2021، حيث ستبدأ الوزارات التالية في صرف مرتبات نوفمبر وهي كالآتي:- (وزارة الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل ، الاتصالات، القوي العاملة، الانتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شئون مجلس النواب، المصالح والهيئات التابعة لها، وزارة الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الاسكان، الاثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، لمصالح والهيئات التابع لهذه الوزارات.

العاملين في مديريات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الطرق والنقل، ومديرية الاسكان، مديرية القوي العاملة، المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الامانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.

* الأربعاء 24 نوفمبر 2021:-

سيتم صرف المرتبات لهذه الوزارات في هذا اليوم وهي وزارات التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، التخطيط، التعاون الدولي، الكهرباء، المصالح والهيئات التابعة لها، العاملين في دواوين المحافظات، مديريات التنظيم والادارة والجامعات.

القضاء، النيابة العامة، هيئة النيابة الادارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الادارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الافتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والادارة.

* الخميس 25 نوفمبر 2021:-

سيتم صرف المرتبات في هذا اليوم للعاملين في 13 وزارة وهي وزارات (التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية، المصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات، مديريات التربية والتعليم، مديريات الطب البيطري، مديرية الزراعة، مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات، الأزهر الشريف، العاملين بمجلس الوزراء، العاملين برئاسة الجمهورية وكافة الجهات الأخرى لم تصرف مرتباتها في اليومين السابقين.