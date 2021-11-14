المرصد فى أسبوع .. قتلى وجرحى فى هجومين استهدفا مسجدين بأفغانستان ونيجيريا 

جدة - نرمين السيد - وخلال جولتهم داخل المرصد، ثمَّن الوفد السنغافورى الجهود التى يبذلها مرصد الأزهر فى مكافحة التطرف، خاصة بعد استغلال التنظيمات الإرهابية للتطورات التكنولوجية للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الشباب، وضمِّهما عبر زرع أفكارها المتطرفة فى عقول ذلك الشباب.

وفى إطار متابعته لنشاط التنظيمات الإرهابية، تابع المرصد تداعيات الانفجار الذى استهدف أحد مساجد ولاية «ننجرهار» الواقع شرقى أفغانستان، فى أثناء صلاة الجمعة، وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين. ويأتى هذا الهجوم بعد ثلاث هجمات مماثلة استهدفت المساجد خلال الآونة الأخيرة، وقد أعلن تنظيم «داعش» الإرهابى مسؤوليته عنها.

واستمرارًا لعمليات استهداف المساجد وهذه المرة فى أفريقيا، فقد قتل 11 شخصًا وأصيب 8 آخرون فى هجوم مسلح استهدف مسجدًا بولاية «كاتسينا» شمال غرب نيجيريا. جدير بالذكر أنه تم استهداف ثلاثة مساجد خلال الشهرين الماضيين.

ومع تصاعد الهجمات الإرهابية فى بعض الدول، حذَّر مرصد الأزهر فى أحدث إصداراته من استغلال التنظيمات الإرهابية الوسائل التقنية والتكنولوجية الحديثة كافة لتنفيذ مخططاتهم؛ فقد لاحظ -من خلال متابعاته المستمرة لنشاط تنظيم «داعش» الإرهابى، استهداف التنظيم للشبكات الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء، ونشره أخبارًا تفصيلية عن كيفية تنفيذ عناصره الإرهابية لعمليات تفجير أبراج الضغط العالى عبر منصاته الإعلامية المختلفة.

وبتحليل المرصد لبيانات وأخبار التنظيم الإرهابى، تبيَّن اعتماده فى تنفيذ عملياته على طائرات من دون طيار؛ لكونها وسيلة سهلة تتيح للإرهابيين -عمومًا على اختلاف انتمائهم التنظيمى- تنفيذ هجمات إرهابية فى العمق. كما يرجع استهداف التنظيم الإرهابى للشبكات الكهربائية ومحطات توليد الكهرباء إلى عدم الحاجة فى التنفيذ لعناصر كثيرة أو تكاليف مادية باهظة؛ خاصة بعد الضربات العسكرية التى وجهت لفلول التنظيم وكمائنه، وخلَّفت خسائر بشرية ومادية فى صفوفه.

وليس ببعيد عما عرضناه، فقد شهدت فرنسا هجومين خلال الأسبوع الماضى، فقد أعلن مكتب المدعى العام بمدينة «بيزانسون» عن قيام مجهولين بنقش «صلبان اللورين» باللون الأحمر، على جدران مسجد وجمعيَّتين إسلاميَّتين بإقليم «دوبس» شرق البلاد، فى هجوم وُصف بالعنصرى. ويعد صليب «اللورين» رمزًا تقليديًّا لما يُعرف بـ«الديجولية» أو المقاومة. هذا ويرى المرصد أن الهدف من هذه الرسومات هو توصيل رسالة مفادها: «نحن نقاوم الإسلام»، ما يُعدُّ عملًا معاديًا.

ونبقى فى فرنسا، حيث قام شخص مجهول بطعن عدد من ضباط الشرطة فى أثناء انتظارهم داخل إحدى السيارات أمام مركز الشرطة بمدينة «كان»، ما أسفر عن وقوع إصابتين. وقد رجَّح المحققون أنه عمل إرهابى؛ جرَّاء ترديد المهاجم بعض الشعارات الدينية خلال تنفيذه عملية الطعن.

هذا، وتثير إشكالية الإفراج عن العناصر المتطرفة من السجون فى أوروبا كثيرًا من المخاوف والقلق فى الأوساط السياسية والشعبية، تحسُّبًا من ضرب ما أسموه بـ«الإرهاب الكامن» بعض دول أوروبا؛ لعدم وجود أية ضمانات تمنع عودة تلك العناصر إلى الإرهاب مرة أخرى بعد الإفراج عنهم. وقد سبق لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف مناقشة تلك الإشكالية فى عدد من إصداراته، حيث دعا إلى ضرورة تدريب القائمين على السجون وتزويدهم بمهارات خاصة للتعامل مع العناصر المتطرفة؛ للتمكُّن من إعادة تأهيلهم وإصلاحهم لدمجهم بطريقة صحيحة فى المجتمع مرة أخرى بعد الإفراج عنهم.

وعلى صعيد المقالات والتقارير -التى يعالج من خلالها مرصد الأزهر عددًا من القضايا-، نشر المرصد مقالًا باللغة الإنجليزية بعنوان: «رسول الإنسانية»، ومقالًا جديدًا باللغة العربية ضمن سلسلة «علماء مسلمى الصين»، تناول فيه مسيرة «نا تشونغ»، كما تمت ترجمة كلمة فضيلة الإمام الأكبر بمناسبة قمَّة المُنَاخ بلغات المرصد المختلفة.

وفى الجانب التوعوى، نشر المرصد عددًا رسائل حملتى «مسلمون فى الغرب» باللغة الإنجليزية، و«قالوا عن محمد ﷺ» باللغة الصينية، و"القرآن والانسان " باللغة الاردية إلى جانب رسائل تتناول القضية الفلسطينية باللغة التركية.