البابا تواضروس : كنيسة الإسكندرية قدمت أول بابا فى التاريخ

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن مصطلح شعب الكنيسة موجود فى جميع دول العالم، وهو شكل تنظيمى وروحانى لا أكثر، والمقصود أن الأب الكاهن تم رسمه على الكنيسة لرعاية أشخاص، فالمصطلح ليس له أى مدلول سياسى.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن الكثيرين يجهلون تاريخ الكنيسة، مؤكدًا أن الكنيسة المصرية فخر كبير لمصر والمنطقة. وأوضح أن السيد المسيح كان له تلاميذ، وبعضهم أسس الكنائس الأولى، ويتم تسمية المكان الذى أسسه كل تلميذ منهم كرسى رسولى، والكرسى الرسولى الأول كان فى أورشليم والثانى فى أنطاكية والثالث فى الإسكندرية والرابع فى روما والخامس فى القسطنطينية. وأشار إلى أن كنيسة الإسكندرية قدمت أول بابا فى التاريخ وبعدها روما، كما أنها أصبحت تمثل الكنيسة القبطية، وكانت أول مدينة فى إفريقيا تنال الإيمان بالمسيح.

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