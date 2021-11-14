البابا تواضروس الثانى: بيان 3 يوليو 2013 هو إعلان تحرير مصر

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تحدث مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للذهاب إلى محمد مرسى يوم 18 يونيو 2013، متابعًا: "قعدنا ساعتين، وفى النهاية كنا بنسأل إية اللى هيحصل يوم 30 يونيو، وخرجنا بانطباع بأن الصورة ليست واضحة".
وأشار إلى أنه فى 3 يوليو تم دعوته إلى اجتماع مكون من 20 شخصًا بحضور وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى، لافتًا إلى أن السيسى أدار الاجتماع بطريقة ديمقرطية واستمع إلى الكل، وتم الاستقرار على بعض الخطوط والتى تم عرضها على الشخص القانونى فى القوات المسلحة لصياغتها ثم عرضت على الإمام الأكبر لضبطها من الناحية اللغوية، ثم طلب من كل شخص قول كلمة، مضيفا: "الحاجة الجميلة إن كل واحد حضن التانى بعد الكلمة"، متابعًا : "بيان 3 يوليو 2013 هو بيان تحرير مصر".
ولفت إلى أنه عند عودته بالطائرة شاهد فرحة المصريين بالبيان، مضيفًا: "كان يوم خالد فى تاريخ مصر وبدأت مصر حياة جديدة وتنفسنا الصعداء".
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