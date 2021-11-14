البابا تواضروس الثانى : مصر نقلت الرهبنة إلى كل دول العالم

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية أهدت مصر ما يسمى بالرهبنة، وأول راهب كان مصريًا من قرية فى بنى سويف، مؤكدًا أن مصر نقلت الرهبنة إلى كل دول العالم، ولذلك تعتبر الأديرة المصرية أقدم الأديرة فى العالم.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن مصر بها 50 ديرًا، داعيا المصريين إلى زيارة الأديرة، معقبًا: "مفتوحة لكل المصريين". وأوضح أنه عندما كان مسؤولا عن دير الأنبا بيشوى كان يستقبل الزوار ونصف الزوار مسيحيين والنصف الآخر مسلمين وأجانب، مضيفًا: "ده تراث نفتخر به". وأشار إلى أن الكنيسة أقدم كيان شعبى على أرض مصر عمره 2000 عام، وهى كيان منظم جدًا يبدأ من البابا ثم الآباء المطارنة والأساقفة "المجمع المقدس"، ثم آباء الكنائس ثم الشمامسة ثم الشعب، وأكد أن الكيان الكنسى له دورين، الأول هو الدور الروحى، والثانى خدمة المجتمع للجميع دون استثناء.

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