البابا تواضروس لـ الطاهرى : توقعت انتقام جماعة الإخوان بعد أحداث رابعة

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنه كان يتوقع انتقام من جماعة الإخوان بعد أحداث رابعة، مضيفًا: "مكنتش أتوقع الهجوم على الكنائس بهذا العدد فى يوم واحد، وكان يوم مؤلم جدًا فى حياتى".





وأوضح البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز": "كنت عارف إن دول مش ولاد البلد، وكنت متحير أعمل إيه، وما كان يحركنى خوفى على البلد، وكانت صورة سوريا فى ذهنى".

وتابع: "قولت عبارتى لو حرقوا الكنائس هنصلى مع إخواتنا المسلمين فى المساجد، ولو حرقوا المساجد هنصلى مع إخواتنا المسلمين فى الشوارع، والعبارة كنت بقولها بقلبى"، متابعًا: "قولت وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن".

وتذكر البابا موقف يعبر عن الوحدة الوطنية، قائلًا: "لما أبويا توفى طلبنا من الجيران المسلمين أوضه عشان نتلقى العزاء، ولما ابنهم كان بيتجوز طلبوا مننا أوضه عشان يستقبلوا المهنئين، والصورة دى ماثلة فى ذهنى عن الجار".

وأشار إلى أنه كان يهمه السلام المجتمعى والعبور من هذه الفترة، معلقًا: "ماذا لو خسرنا الوطن، ماذا يتبقى لنا بعد ذلك".