البابا تواضروس الثانى : إلغاء الطوارئ شهادة نجاح

وأوضح البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن كاتدرائية السيد المسيح ومسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية، افتتحهما الرئيس عبدالفتاح السيسى فى 6 يناير عام 2019 وكانا بداية أكبر المشروعات فى العاصمة الإدارية ورسالة قوية بأن المؤسسة الروحية هى أول شىء فى بناء الإنسان الجديد.
وأشار إلى أنه يحمل رسالة تقدير للرئيس السيسى والحكومة والقوات المسلحة بفضل الإنجاز التى تم فى عامين، معقبًا: "لم نسمع عن بناء مسجد أو كنيسة بهذه الضخامة فى عامين فقط، وهو أمر مقدر ونعتز به كثيرًا".
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