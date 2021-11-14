البابا تواضروس: طريق المواطنة ليس له نهاية

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن طريق المواطنة ليس له نهاية، وتأخذ المواطنة قوتها برعاية الدولة لها عبر السنين حتى تصير ثقافة عامة وأصول نعيش فيها جميعا.





وأضاف البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن بناء الإنسان من مكونات المواطنة. وأشار إلى أن الإنسان بعد ولادته يسير مواطنا مصريا قبل أن يعرف دينه أو حالته المادية.

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