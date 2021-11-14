/661312/جامعة-الأزهر-تقرر-مد-فترة-تقليل-الاغتراب-للطالبات-الجدد خاص

قررت جامعة الأزهر، مد باب تقليل الاغتراب للطالبات الجدد ٢٤ ساعة، ليغلق غدا الاثنين، بدلا من اليوم الأحد.

دوت الخليج

وقال مصدر مطلع بجامعة الأزهر، إن قرار المد يأتي بعد وجود الكثير من الطالبات لم يقمن بالانتهاء من تقليل الاغتراب حتى الآن.

جامعة الأزهر تقرر مد فترة تقليل الاغتراب للطالبات الجدد

وأضاف المصدر في تصريحات لتحيا مصر، أنه لم يتم مد باب تقليل الاغتراب مرة أخرى، بعد غلقه مساء غد الاثنين.

وأوضحت جامعة الأزهر، أن باب تقليل الاغتراب يكون للطالبات بين الكليات أو الشعب المتناطرة داخل المنطقة الجغرافية، ودون التقيُّد بالحد الأدنى؛ تقليلا للاغتراب، إضافة إلى تقليل الاغتراب بين الكليات أو الشعب غير المتناطرة خارج التوزيع الجغرافي، دون التقيُّد بالحد الأدنى، ويشترط إرفاق ما يثبت محل الإقامة تقليلًا للاغتراب.

تقليل الاغتراب فى الكليات

وأكدت أن الكليات التي لها اختبار قدرات أو لها شروط مواد مؤهلة لا تدخل ضمن هذا القرار، إضافة إلى ذلك لا يتضمَّن هذا القرار الكليات العملية.

ولفتت إلى أنه يشترط لإتمام تقليل الاغتراب تقدم الطالبة إلى الكلية التي رُشحت لها، مع استيفاء إجراءات القيد بها ودفع الرسوم؛ حتى تتمكن من الحصول على بيان حالة للكلية التي ترغب في التحويل إليها؛ تقليلا للاغتراب، واستيفاء موافقة عمداء الكليات، ولا يعتبر قرار التحويل ساريا إلا بعد اعتماد رئيس الجامعة.

في الوقت نفسه، تبدأ جامعة الأزهر، غدا، منه دخول أي طالب أو طالبة غير متلق للتطعيم للحرم الجامعى.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه تقرر تكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا التكليف داخل كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم،. لافتا إلى أنه بالنسبة لاعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين فلا يسمح لغير الحاصلين على التطعيم ايضا بالدخول إلا فى حالة وجود عذر مرضى مقبول مع عمل تحليل PCR قبل السماح لهم بالدخول و يكرر اسبوعيا.

وأكد إدارة الجامعة على عمداء الكليات بضرورة الالتزام وتطبيق تعليمات مجلس الوزراء فى هذا الشأن مع تشديد الإجراءات و المتابعة الشخصية الدقيقة، بداية من بعد غد الاثنين 15 نوفمبر الجاري 2021م.