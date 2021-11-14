/661313/المصري-يطير-إلى-نيجيريا-لمواجهة-ريفرز-النيجيري-في-هذا-الموعد

قرر النادي المصري البورسعيدي تحت قيادة التونسي معين الشعباني، السفر إلى نيجيري ايوم 23 من الشهر الحالي، لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري ضمن دور الـ32 من كأس الكونفدالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويخوض الفريق البورسعيدي التدريبات بقوة بقيادة معين الشعباني، أستعداداً لعودة المباريات مرة أخرى بعد التوقف الدولي الحالي.

وأستبعد كيروش المدير الفني لمنتخب مصرلاعبي المصري وبيراميدز بسبب تضارب مباريات الكونفدرالية مع كأس العرب وقال: " من المؤسف أن لاعبي بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا في بطولة كأس العرب، وتلك البطولة ستكون أفضل تحضير لأمم أفريقيا".

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي)

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.