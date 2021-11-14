/661315/سمير-عثمان-يكشف-عن-نتيجة-خطأ-مباراة-الكونجو-الديمقراطية-وبنين-بتصفيات-كأس-العالم

كشف الحكم الدولي المصري سمير عثمان، عن الحكم في خطأ مباراة الكونجو الديمقراطية وبنين، في لقاء جمع بين المنتخبين اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من الدور الأول من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت مباراة الكونجو الديمقراطية وبنين، على أربع تغيرات من قبل الكونجو في أربع فترات مختلفه، ليكسر القانون الرياضي في المباراة، والتي تتم على ثلاث توقيتات مختلفه فقط للتغيرات.

وانتهت نتيجة المباراة بين المنتخبين، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء حاسم للطرفين، للتأهل للدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم.

وقال سمير عثمان أن ما جاء في مباراة الكونجو وبنين خطأ مرتكب من الطاقم التحكيم والمراقبين للمباراة، ونتيجة المباراة صحيحة لا يوجد بها أي مساس.

موعد الكشف عن قائمة المنتخب لبطولة كأس العرب

وأعلن كيروش موعد إعلان قائمة المنتخب المصري لخوض بطولة كأس العرب، قائلًا: "سنقوم بإعلانها يوم 19 من الشهر المقبل بعد نهاية مباريات الدوري، للأسف لن يكون متاح لنا ضم لاعبي المصري وبيراميدز بسبب الارتباطات الأفريقية".

وعن الاختيار بين الفوز بكأس أفريقيا أو التأهل لكأس العالم، أجاب كيروش: "كأس العالم هو ملك البطولات وهدفنا الرئيسي، سنسافر إلى الكاميرون بعقلية الفوز والعودة بالبطولة لكن التأهل للمونديال هو هدفنا الرئيسي".

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.