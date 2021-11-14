/661316/تصفيات-كأس-العالم-غانا-تضرب-جنوب-أفريقيا-بهدف-وتتأهل-للمرحلة-الأخيرة

فاز منتخب غانا على نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 1/0، ضمن مباريات الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، في لقاء قوي ومثير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز أندريه أيو الهدف الوحيد في اللقاء بالدقيقة 33 من ركلة جزاء، وشهدت المباراة تفوق كامل للمنتخب الغاني على ملعبه ووسط جماهيرة، وتسيد معظم مجريات اللقاء وكان الأكثر قوة شراسة، ليخرج في الأخير بفوز هام وغالي.

وبهذه النتيجة تتأهل غانا للمرحلة النهائية من التصفيات على حساب جنوب أفريقيا، بعدما حصد الثنائي 13 نقطة وتساوى الثناوي في المواجهان المباشرة، ولكن تفوقت غانا في الأهداف لتصعد في الأخير للمرحلة النهائية.

موعد مباراة مصر والجابون

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة الجابون في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة السادسة، بالدور الاول من تصفيات القارة الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، الثلاثاء القادم على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر والجابون في الساعة الثالثة مساء، والتي تدخل فيها مصر وهي تضمن التاهل للدور النهائي من تصفيات كأس العالم، بعد تصدرها للمجموعة برصيد 11 نقطة.

بديل عبد الله السعيد

تحدث كيروش للحديث عن بديل عبد الله السعيد في مواجهة الجابون: "سيكون هناك فرصة لبعض اللاعبين في هذه المباراة ليكونوا بدلاء للسعيد وإثبات جدارتهم بعد إصابته أمام أنجولا".

وواصل كيروش: "إصابة أحمد فتوح لم تتحدد بعد، لكن هناك أيضًا أكرم توفيق يغيب عن المباراة بجانب حصول بعض اللاعبين على بطاقة صفراء والخوف من تلقيهم أخرى قبل المواجهة الفاصلة بالتالي سيكون هناك بعض التغييرات".

شرط الإنضمام لقائمة المنتخب

أشار كيروش سيكون هناك العديد من الأسماء في قائمة منتخب مصر الفترة القادمة، وستكون مافجئة للجميع ولا يوجد فرق في الأعمار المهم الأداء.

وأضاف كيروش ستكون الفرصة متاحة لكل مجتهد في بطولة الدوري او المحترفين، ومهمتي متابعتي تلك اللاعبين لضمه للمنتخب.

واختتم كارلوس ليس هناك أبواب او شبابيك للمنتخب المصري، لا يوجد لاعب في مصر لديه رصيد في المنتخب، والكل بياخد حقه على مجهوده.