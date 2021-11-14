وكيل زراعة الشيوخ بـ«ندوة دوت الخليج»: توافقنا على إلزام الشركات بتوفير 55% من الأسمدة للسوق المحلي ..ومصر تواجه بقوة التغيرات المناخية«فيديو وصور»

/661320/وكيل-زراعة-الشيوخ-بـندوة-تحيا-مصر-توافقنا-على-إلزام-الشركات-بتوفير-55-من-الأسمدة-للسوق-المحلي-ومصر-تواجه-بقوة-التغيرات-المناخيةفيديو-وصور

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ المتحدث والإعلامى لنواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ،:" إن السماد يهم كل مزارع، إذ يعد من مدخلات الإنتاج، خاصة أن فئة المزارعين كبيرة وممتدة وتستحق الرعاية.

دوت الخليج

جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، حيث أدارها الزميل محمود فايد،مدير تحرير موقع دوت الخليج، وذلك فى ضوء مواجهة البرلمان بغرفتيه لأزمة الأسمدة التى شهدها الشارع المصرى خلال الفترة الأخيرة حيث أشار وكيل زراعة الشيوخ، محمد السباعي، إلى أنه خلال الفترة الماضية حدثت أزمة فى توافر الأسمدة، وذلك لأمور عدة أهمها ارتفاع السعر العالمي للسماد.

وأكد النائب محمد السباعي، وكيل زراعة الشيوخ، على أنه بالتنسيق مع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب استطعنا عمل لجنة مشتركة وعدد من الشركات المنتجة، للوصول إلى أساس المشكلة وما تأكد أن الأزمة ليست فى توافر المنتج بل فى آلية توزيعة.وتابع:" رأينا أنه لابد من إلزام الشركات بتوفير 55% من منتجها للسوق المحلي، وأيضًا تفعيل دور الكارت الذكي للفلاح، وهو ما يعد مهمًا فى ضبط المنظومة.

وكيل زراعة الشيوخ بـ«ندوة دوت الخليج»: توافقنا على إلزام الشركات بتوفير 55% من الأسمدة للسوق المحلي ..ومصر تواجه بقوة التغيرات المناخية

وأشار النائب محمد السباعي، إلى أن الأسمدة تمثل أمن قومي بالنسبة لمصر، مضيفًا:" الغذاء يمثل أمن قومي لمصر وأيضًا تؤثر على الفلاح المصري".وأكد النائب محمد السباعي، على أن الدولة المصرية ساعية إلى التوسع الأفقى فى الرقعة الزراعية، وأيضًا استخدام الأنسب للمياه، فى ظل محدوديتها باستخدام المشاريع الحديثة مثل المشروع القومي لبحر البقر، والذى من المقرر أن يساهم فى زراعة 600 ألف فدان.كما ألمح إلى أن «الدلتا» تتعرض للتفتت ويتم الاعتداء عليها خاصة الأراضي القديم من حيث البناء وغيره، ولكن الدولة أصدرت العديد من القرارات الحاسمة فى هذا الشأن.

وتابع النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:" إن الفلاح المصري قادر على تطويع الإمكانات الخاصة به فى تحقيق أهدافه، ومثال على ذلك أن طوع التغير المناخي".كما أكد على أن لمجلس الشيوخ والنواب دورًا توعويًا بشأن ما يخدم الفلاح المصري، خاصة تلك المؤسسات الإعلامية المختلفة، واتصال ذلك بما يتم اتخاذه من اجراءات وتسليط الضوء على الإنجازات والأخطاء".

واستكمل وكيل زراعة الشيوخ، محمد السباعي حديثه قائلًا:" ملف الفلاح المصري يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات من أجل أن يحصل على كافة مستلزماته واحتياجاته.وقال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ:" إن الفلاح المصري هو من علم العالم الزارعة حيث أن أول من أخترع العديد من الأدوات الزراعية والتى تستخدم حتى الآن".

وتابع النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه قائلًا:" ومن ضمن الأمور الواجب توفيرها للفلاح المصري هو تطوير الأدوات الخاصة بالزارعة والري، وان يكون متوافر لديه تحديث للأدوات المستخدمة وغيرها.واستكمل:" توفير الغذاء فى العالم كله هو تحدي مستقبلي بالتأكيد سنواجهه، نتيجة التغير المناخي وغيره من الأمور، ونحتاج إلى مواكبة هذا الأمر، مضيفًا:" عندما نستمع لحديث وزارة الري دائما ما يأتي التأكيد بشأن توفير طرق حديثه للرى، وأيضًا التوسع الأفقى للأراضي.