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فصلوني بعد 30 سنة خدمة.. وبدون أسباب ومعنديش دخل اعيش منه انا واولادي، بهذه الكليمات بدئت بها المواطنة سناء زايد الموظفة بمدرسة عزيز المصري الثانوية التابعة مركز بمحافظة البحيرة

مواطنة تستغيث بوزارة التربية والتعليم : فصلوني بعد 30 سنة خدمة بمدرسة عزيز المصري بدمنهور

قالت "سناء زايد" في حوار لـ "دوت الخليج " أنه تم فصلي من المدرسة تعسفاً بعد 30 سنة خدمة، وقامت إدارة المدرسة بإتهامي إتهامات عديدة لا صحة لها علي الإطلاق منها تعطيل العمل بالمدرسة وندب طلاب من مدرسة كفر الدوار إلي المدرسة التي أعمل بها مقابل مبالغ مالية وقاموا أيضاً بتشويه سمعتي أمام زملائي في العمل.

وأضافت "سناء " أن إدارة المدرسة هي التي قامت بالتحقيق معي وهذا غير قانوني ولا يعتد به لفصلي من المدرسة ولابد اللجوء إلي مديرية التربية والتعليم للتحقيق معي في كل هذه الإتهامات الباطلة.

وذكرت أنها قامت برفع دعوي قضائية ضد المدرسة لأخذ حقها بسبب فصلها من المدرسة بدون سند قانوني أو أي اتهام ملموس لدي الجميع .

وطالبت سناء زايد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء هشام امنه محافظ البحيرة والدكتور يوسف الديب وكيل وزارة التربيه والتعليم باصدر قرار فوري بعودتها الي المدرسه نظرا لظروفها الاسرية الصعبة.