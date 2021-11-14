النائبة أميرة العادلي: لدينا مشاكل تقنية فى التعليم الأون لاين «فيديو»

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قالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:" تلقينا العديد من الشكاوى خلال دور الانعقاد الحالي والماضي عن منظومة التعليم والتدريب وكثافة الفصول، ما يشعرك بأن التعليم أصبح عبء".

دوت الخليج

النائبة أميرة العادلي تشير إلى عيوب الأون لاين فى العملية التعليمية

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أميرة العادلي، حديثه قائلة:" هناك فجوة فى الوزارة ما تصدره والمتلقى من الطلاب وأولياء الأمور".

واستكملت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب، حديثها قائلة:" لدينا مشكلة مفادها أن الطلبة لمدة عامين متتالين كانوا يدرسون الأون لاين، لأننا نعاني فى هذا الأمر على المستوى التقني.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد أطلقت مؤتمر اليوم لتدشين الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢، حيث تحدث عدد من نواب وأعضاء التنسيقية للتنويه عن أبرز معالم هذه الاستراتيجية.

وأكدت النائبة أميرة العادلي، خلال حديثها على أن المركز الاعلامي أنشأ بشكل كامل فى يونيو 2020 بعد اتساع الانشظة وزيادة طلبات الانضمام للحصول على العضوية، وبدأ بانضمام 15 عضو وصلو الي 48 عضو مؤكدة أنه أصبح لدينا هوية بصرية يمكن تميزه بين الالاف الشعارات وموقعا الكترونيا بمثابة مكتبة خبرية، ومكتبة الكترونية تضم الاورق البحثية التي اخرجتها اللجان النوعية بالتنسيقيةوابليكيشن ونشرة تعريفية وكتيب للتعريف بالتنسيقية،