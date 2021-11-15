شوقى: تطوير التعليم يتم وفقا لمعايير علمية والمناهج المصرية تدرس فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - وأوضح قال وزير التربية والتعليم، فى تصريحات خاصة مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأحد، أنه تم إعداد مناهج متعددة التخصصات للطلاب فى إطار تطوير التعليم، لافتا إلى أن المناهج المصرية تدرس فى أمريكا وسنغافورة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الدولة ماضية فى تطوير التعليم منذ عام 2016 وتم وضع إطار عام للمناهج منذ عام 2017 ليحدد مخرجات التعلم منذ رياض الأطفال وحتى نهاية التعليم قبل الجامعى.

وأضاف أن كافة الطلاب فى الصف الرابع الابتدائى ليسوا مستحدثين على هذا النظام حيث أنهم بدأوا هذا النظام منذ ثلاثة أعوام.

وانتقد وزير التربية والتعليم تناول المناهج التعليمية وانتقادها من خلال منابر الإعلام وسائل التواصل الاجتماعى، مشددا فى الوقت ذاته على عدم صحة هذا الأمر.

وأوضح شوقى أن مواقع التواصل الإجتماعى لن تحدد طبيعة المناهج التى يتم تدريسها، مبينا فى الوقت ذاته أنه تم توفير للطلاب وأولياء الأمور مصادر بديلة لتوصيل المعلومة بديلا للمدرس.

وأضاف أن البعض ينساق وراء الموجة على وسائل التواصل الاجتماعى وينتقدون فقط لمجرد الانتقاد دون علم أو دراية.

ونفى وزير التربية والتعليم حدوث أزمة فى منهج الصف الرابع الابتدائى، مشددا على عدم صحة زيادة المناهج الدراسية للصف الرابع الابتدائى من 5 مواد إلى 13 مادة.

وأكد شوقى أن الوزارة لا تنزعج من أى رأى أو حوار منطقى، موضحا أن الهدف الوصول إلى الأفضل والتعلم بصورة أفضل، بعيدا عن الهجوم المغرض والتطاول الشخصى وعدم الاعتراف بجهد الناس.

وأشار إلى أنه تم إعداد مناهج متعددة التخصصات للطلاب فى إطار تطوير التعليم، مضيفا أن التعليم أصبح للتعلم وليس للإمتحان.

وقال وزير التربية والتعليم طارق شوقى، إنه لا ينزعج من التعليقات حول نظام التعليم الجديد، مبينا أن الوزارة الأكثر تفاعلا مع المواطنين، إضافة إلى أنه يتواصل مع المواطنين بصورة شخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" و"واتساب".

وأضاف أن الانزعاج يكون من التطاول والسخرية بدون علم، لافتا إلى أن هناك فرقا ما بين توجيه السؤال من أجل السؤال، وما بين إظهار البطولة فى النقد والاعتراض دون رؤية الجيد.

وقال وزير التربية والتعليم إنه تم إلغاء نماذج الإمتحانات تماما، مضيفا أن المناهج سيتم تدريسها حتى موعد الإمتحان وسيكون الامتحان فى ما تعلمه الطالب فقط.

وأضاف إلى أن هناك مجموعة كانت تتكسب من نظام التعليم القديم وتحاول توجيه أولياء الأمور بشأن منهج الصف الرابع والموضوعات الأخرى، مبينا أن هؤلاء لا يعجبهم نجاح التجربة لأنها ضد مصالحهم لذلك يحاولون إحباط عملية التطوير.

وأوضح الوزاة ليست مسئولة عن الدروس الخصوصية ولكن أولياء الأمور هم المسؤولين لمواجهة هذا الأمر.

ولفت إلى أن الوزارة تقدم كل ما تستطيع تقديمه حتى يتم الاستغناء عن الدروس الخصوصية لطلاب الصف الرابع الإبتدائى، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أنه تم تسليم جميع الكتب للمدارس الحكومية مع بدء العام الدراسى، ويتم تدريب المعلمين بصورة دورية على المناهج التعليمية".