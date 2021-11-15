البابا تواضروس: محمد صلاح لاعب ماهر ومبهر وبتابع أخباره

ودعا البابا تواضروس، خلال لقائه مع الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الشباب إلى عدم الاعتماد على الوسائل الطيارة للحصول على المعلومات مثل السوشيال ميديا، وعليهم القراءة عن التاريخ المصرى لأنه تاريخ مبهر.
وعن اللاعب المصرى محمد صلاح، قال: "لاعب ماهر ومبهر ويتابع أخباره بشكل دائم، ربنا يباركله، بيستخدم رجليه اليمين والشمال بشكل مبهر".
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