فيديو - أميرة العادلى لـ مساء dmc: يجب أن يحصل المعلم على أجر مناسب

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال حديثها ببرنامج مساء dmc، اليوم الأحد، أننا لن نستطيع القضاء على مراكز الدروس الخصوصية إلا عندما يشعر المواطن بتحسن العملية التعليمية وأن المحتوى المقدم داخل المدرسة أفضل من "السنتر"، ففى هذه اللحظة لن يلجأ الطالب الذهاب إلى مراكز الدروس.
وذكرت أنه يجب أن يحصل المعلم على أجر مناسب يساعده على الحياة وتبين مكانته فى المجتمع.
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