شوقى ينتقد الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم

وأشار فى هذا الصدد إلى ما يتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب بأن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة.
وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم، إن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع فى فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق.
وأكد الوزير أن ما يتم دراسته هى مواد العام السابق والحالى، معربا عن استغرابه لتعمد البعض التضليل ولى الحقائق.
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