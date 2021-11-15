شوقى ينتقد الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم

جدة - نرمين السيد - انتقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الهجوم على جهود الدولة المصرية لتطوير التعليم قبل الجامعى وتقديم الأفضل لأبنائنا فى مدارسنا الحكومية .





وأشار فى هذا الصدد إلى ما يتردد على مواقع التواصل وفيديوهات استغاثة ركيكة على اليوتيوب بأن المناهج كبيرة والمواد كثيرة وأنها زادت من 5 مواد إلى 13 مادة.

وقال الوزير عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مساء اليوم، إن مناهج العام السابق موجودة لمن يريد الاستدلال بدلا من الوقوع فى فخ السوشيال ميديا وترديد ما يكتب بلا بحث أو تحقق.

وأكد الوزير أن ما يتم دراسته هى مواد العام السابق والحالى، معربا عن استغرابه لتعمد البعض التضليل ولى الحقائق.