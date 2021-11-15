/661319/البرتغال-تخسر-بطاقة-التأهل-لكأس-العالم-أمام-صربيا-وتنتظر-ملحق-أوروبا

انتهت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.

كريستيانو رونالدو

نجح البرتغالي كلايستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد، من تحقيق لقب أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل الشياطين الحمر.

وشارك كريستيانو رونالدو في الشهر اكتوبر الماضي مع مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي وبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف رونالدو في شهر أكتوبر:

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أغلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات.

ومن الجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.