/661321/المستشار-أحمد-سعد-يترأس-جلسة--البرلمان-اليوم-وجبالي-يطير-إلى-المجر

يترأس المستشار أحمد سعد اليوم الجلسة العامة والتي من المقرر أن تشهد استكمال مناقشة مواد قانون المالية العامة الموحد.

ويأتي ذلك بسبب توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر.

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تأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري.

دوت الخليج

ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر ، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وستشهد تلك اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستشهد اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.