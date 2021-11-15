/661322/إسبانيا-تطير-بتذكرة-كأس-العالم-لقطر-على-حساب-السويد-من-تصفيات-أوروبا

حقق المنتخب الإسباني فوز ثمين وذهبي، على حساب السويد بنتيجة هدف دون رد في لقاء الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية لتصفيات القارة الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح الفارو موراتا من تسجيل هدف ذهبي في وقت قاتل للمباراة امام السويد، في الدقيقة الثامنة والثمانون من عمر المباراة، ليهدى بطاقة التاهل من المجموعة لمنتخب بلاده.

وبهذا الفوز رفع المنتخب الإسباني رصيده للنقطة الـ 19 من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب السويد المركز الثاني برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات، لينتظر ملحق أوروبا المؤهل لبطولة كأس العالم.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

أوناي سيمون، أزبليكويتا، لابورت، باو توريس، ألبا، بوسكيتس، جافي، سولير، سارابيا، داني أولمو، وراؤول دي توماس.

بينما جاء تشكيل السويد، كالآتي:

أوسلن، كارفث، ليندلوف، نيلسون، أوجستينسون، كلايسون، أولسون، إكدال، فورسبيرج، كولوسيفسكي، وألكسندر إيزاك.

نتيجة مباراة البرتغال وصربيا

حسمت أحداث مباراة البرتغال وصربيا في ختام المجموعة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح الأخير.

وبهذه النتيجة يفقد رفاق كريستيانو رونالدو بطاقة التأهل المباشرة لبطولة كأس العالم، وينتظر مواجهة الملحق للبطولة للقارة العجوز.

وافتتح ريناتو سانشيز مهاجم منتخب البرتغال سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، من خلال مجهود فردي لسانشيز ويراوغ مدافعي صربيا ويسدد كرة قوية في الشباك.

وعاد منتخب صربيا في نتيجة المباراة، في الدقيقة 33 من عمر المباراة، عن طريق دوشان تاديتش، من خلال مراوغة وتسديدة قوية ترتطم بدفاعات البرتغال وتصل للحارس ليفقد سيطرته على الكرة وتسكن الشباك.

الهدف الذهبي في المباراة

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة جاء ألكسندر ميتروفيتش، بهدف التقدم وهدف الفوز للظفر ببطاقة الأهل من المجموعة الأولى بشكل مباشر لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

وتصدر المنتخب الصربي ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من أصل 8 مباريات، في حين احتل منتخب البرتغال المركز الثاني في المجموعة برصيد 17 نقطة.