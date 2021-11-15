/661326/النائب-محمد-زكي-الوحش--لدينا-قيادة-سياسية-تدرك-دور-الشباب-وسعيد-بما-قدمته-التنسيقية-فيديو

قال محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إنه في الالفية الثالثة والجمهورية الجديدة اصبح لدينا قيادة سياسية تدرك دور الشباب، وأنهم المستقبل وهى رؤية ثاقبة، مضيفـا: "سعدت شخصيا بما قدمته التنسيقية والأفكار التي طرحتها التنسيقية خلال إعلان الاستراتيجية".

دوت الخليج

النائب محمد زكي الوحش: كورونا جاءت عنيفة وغير مسبوقة ولم تسثنى منها دولة

وأضاف النائب محمد زكي الوحش، في كلمته خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” إن العالم كله دخل بسرعة في جائحة كورونا وكانت غير متوقعة، وكانت هناك جوائح سابقة شهدها العالم من قبل مثل الإنفلونزا الأسبانية، مشيرا إلى أن كورونا جاءت عنيفة وغير مسبوقة ولم تسثنى منها دولة”.

وأردف النائب محمد زكي الوحش:” كنت أعتقد بحكم خبرتي أن الانظمة الصحية في الدول النتقدمة هى منظمة وأنها ستصمد ولكن الحقيقة أن الصورة مختلفة والأنظمة الصحية إنهارت، والدول التي كانت تجتهد في منظومتها مثل مصر، كان تعاملها جيد مع الأزمة ولم تنهار مثل غيرها من الدول، وكانت رؤية مصر واضحة في التعامل وكان هناك استعداد واضح، ونحن مررنا بتلك الاَأزمة مثل باقي الدولة ولكن كانت هناك إدارة أزمة جيدة وقرارات حاسمة من القيادة السياسية”.