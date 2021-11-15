أحمد بدوي رئيس اتصالات النواب في ضيافة موقع دوت الخليج.. اليوم

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يواصل موقع دوت الخليج برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، لقاءاته مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمشاركة النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب، وذلك للحديث عن أخر تطورات الثورة التكنولوجية بعد تطوير «فيس بوك » وتحويله لـ«ميتا فيرس».

دوت الخليج

كما سيتم التطرق إلى الحديث عن الاستعدادات المطلوبة من الحكومة المصرية بشأن تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وإشكاليات البنية التحتية التكنولوجية فى مصر ، ومعرفة طريق سير بيئة التحول الرقمى تسير بإرتياحية.

وسيتم الحديث عن مدى حاجة مصر لاستراتيجية جديدة بشأن الأمن السيبرانى، ومتى ستتوقف فوضى شائعات السوشيل ميديا، إضافة إلى الحديث عن الأجندة التشريعية للجنة الإتصالات وكشف أسباب عدم صدور لائحة الجريمة الإلكترونية.

كما سيتم توجيه عدد من الاسئلة بشأن كيفية استفادة قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من مبادرة حياة كريمة لمواجهة إشكاليات الشبكات بمحافظات مصر المختلفة؟ وهل حسم قانون الجريمة الإلكترونية أزمات تسريب بيانات المواطنين؟ وكيف تعالج الحكومة أزمات الشبكة بالطرق الرئيسية؟ وماذا عن جهود الشركة المصرية للإتصالات فى الشارع المصرى؟ وأيضا أعمال تطوير مكاتب البريد بقرى المحافظات