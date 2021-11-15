/661317/رئيس-مجلس-النواب-يتوجه-إلى-دولة-المجر--في-زيارة-رسمية-على-رأس-وفد-برلماني-اليوم

تلبية لدعوة رئيس الجمعية الوطنية المجرية، يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب صباح اليوم الاثنين الموافق 15 نوفمبر 2021 على رأس وفد برلماني رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى دولة المجر.

دوت الخليج تأتي الزيارة في ظل ما تشهده العلاقات المصرية – المجرية من زخم إيجابي، يُلقي بظلاله على كثافة الزيارات المُتبادلة رفيعة المستوى بين الجانبين المصري والمجري. ومن المُقرر خلال تلك الزيارة أن يلتقي الوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مع كبار المسئولين المجريين في مقدمتهم رئيس جمهورية المجر ، وكذلك رئيس الجمعية الوطنية المجرية، وستشهد تلك اللقاءات مباحثات مُكثفة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني، كما ستشهد اللقاءات استعراضاً شاملاً لمُجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

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