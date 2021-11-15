/661328/إبراهيم-حسن-من-يتحدث-عن-إبعاد-حسام-حسن-من-تدريب-المنتخب-لعصبيته-ناس-فاشلة

تحدث إبراهيم حسن مدير الكرة الحالي بنادي الاتحاد السكندري، عن منتخب مصر خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كيروش وقيادته للفراعنة للتأهل للمرحلة الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال نجم الأهلي والزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية ببرنامج “جمهور التالتة” على قناة أون سبورت 2: " من يتحدث عن عصبية حسام حسن أنها السبب في عدم توليه تدريب منتخب مصر ناس فاشلة"

وأضاف: "لم تحدث أي أزمة أو مشكلة مني أو من حسام أثناء تدريبنا لمنتخب الأردن، وصنعنا معهم إنجاز كبير وتأهلنا للملحق المؤهل لكاس العالم".

وأكمل: "منتخب مصر في مجموعة نتأهل منها وأحنا نايمين، منتخب ليبيا عندو ظروف صعبة، وأنجولا فريق لا حول له ولا قوة".

وأردف: " يوجد مسئول تحدث مع حسام حسن لتولي مسئولية تدريب المنتخب، بعدها قام بتبليغه أنه تم رفضه بسبب عصبيته والمشاكل التي تحدث".

وأختتم حديثة وقال: “من الطبيعي أن يتأهل منتخب مصر لكأس العالم، وخاصة من تلك المجموعة التي لا يوجد فيها فريق يخوف، عندما تأهلنا لكأس العالم 90 كان أمام القوى جيل في تاريخ الجزائر".

كيروش يعلن استبعاد لاعبي المصري وبيراميدز من كأس العرب

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس: " من المؤسف أن لاعبي بيراميدز والمصري لن يكونوا معنا في بطولة كأس العرب، وتلك البطولة ستكون أفضل تحضير لأمم أفريقيا.

وأكمل: " هدفنا تحقيق بطولة كأس العرب، لندخل أمم أفريقيا بشكل ونفسية مرتفعة، وهذا ما يسعى إليه الجميع هنا".

وجاء قرار استبعاد كيروش للاعبي المصري وبيراميدز، بسبب لعب الفريقين لقائات دور الـ32 من كأس الكونفدرالية وهو ما سيتضارب مع مباريات كأس العرب.

قائمة منتخب مصر المبدئية في كأس العرب

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – محمد أبو جبل (الزمالك) – محمد بسام (طلائع الجيش) – محمد صبحي (فاركو)، الدفاع: أحمد فتوح (الزمالك) – أيمن أشرف (الأهلي) – محمد حمدي (بيراميدز) – حسين السيد (بيراميدز) – محمود حمدي "الونش" (الزمالك) – ياسر إبراهيم (الأهلي) – محمود علاء (الزمالك) – علي جبر (بيراميدز) – أحمد حجازي (اتحاد جدة) – باهر المحمدي (الإسماعيلي) – أكرم توفيق (الأهلي) – أحمد فتحي (بيراميدز) – أحمد توفيق (بيراميدز) – محمد هاني (الأهلي).

الوسط: طارق حامد (الزمالك) – مهند لاشين (طلائع الجيش) – حمدي فتحي (الأهلي) – عمرو السولية (الأهلي) – نبيل عماد "دونجا" (بيراميدز) – محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) – عبد الله السعيد (بيراميدز) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – رمضان صبحي (بيراميدز) – أحمد رفعت (المصري) – أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) – حسين الشحات (الأهلي) – مصطفى فتحي (الزمالك) – أحمد سمير (طلائع الجيش)، الهجوم: صلاح محسن (الأهلي) – محمد شريف (الأهلي) – حسام حسن (الأهلي)