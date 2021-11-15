/661330/محافظ-أسوان-يكشف-عن-خطته-تجاه-أسوان-بعد-انهيارها-بسبب-السيول

كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن الإجراءات التي تم اتخاذها تجاه ما حدث في أسوان من أضرار عظمى بسبب السيول.

دوت الخليج يرصد إجراءات محافظ أسوان تجاهها بعد انهيارها بسبب السيول.

تصريحات أشرف عطية محافظ أسوان مع عمرو أديب حول حالة الطقس بأسوان

وقال محافظ أسوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر فضائية قناة «Mbc مصر»: "شغلنا جميع محطات الصرف، حصل استقرار كامل إلا في بعض الأماكن.. أي بيت حصله انهيار هنعمله إحلال وتجديد، بكرة رايحين هنوزع عليهم حاجات كتير جدًا".

وتابع: "اللي عنده المقدرة يساعد في هذه الملحمة يبدأ.. المعدات الموجودة في محافظة أسوان كافية لحل الموقف، بكرة آخر يوم لشفط المياه.. مفضلش غير مكانين مقطوع فيهم الكهرباء لأننا مش قادرين نوصلهم عشان نشيل المياه، بطمئن الناس أن محافظة أسوان آمنة.. الناس عاشقة لأسوان، كل الجهات بتساعد".

انهيار أسوان بسبب السيول

تعرضت محافظة أسوان جنوبي مصر، لموجة أمطار غزيرة، بدأت منذ فجر السبت واستمرت لعدة ساعات، مما أسفر عن سيول تسببت في هدم منازل ومنشآت وجرفت مقابر.

وبسبب الأحوال الجوية السيئة التي تتعرض لها أسوان، وتحذير هيئة الأرصاد الجوية المصرية من استمرارها، قرر محافظ أسوان إعطاء جميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة، عطلة رسمية الأحد، حفاظا على أرواحهم، ولتسهيل عمل الأجهزة المعنية في التعامل مع توابع الأحوال الجوية.

توفير مصل ضد العقارب المنتشرة بأسوان

كما عملت أجهزة المحافظة على توفير أمصال ضد لدغات العقارب والثعابين، بعد تلقي عدة بلاغات عن تعرض بعض الأهالي للدغات عقارب جرفتها السيول من المناطق الصحراوية إلى قراهم.

وتسببت الأمطار والسيول في تهدم عدد من المنازل وانقطاع التيار الكهربائي بأسوان، فضلا عن تدمير المحاصيل الزراعية، فيما رفعت الأجهزة المعنية بالحكومة حالة الطوارئ للتعامل مع الوضع، خاصة مع توقعات بتعرض المحافظات القريبة أيضا لنفس الطقس خلال الساعات المقبلة.