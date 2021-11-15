/661331/النائبة-هالة-أبو-السعد-على-القاضي-أن-يحدد-من-تؤل-له-الحضانة-فى-حالة-تعذر-الاتفاق-بين-الأم-والأب

تحدثت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، خلال برنامج «الحكاية» الذى يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بشأن التعديلات المقدمة من جانبها فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية.

دوت الخليج

النائبة هالة أبو السعد: على القاضي أن يحدد من تؤل له الحضانة فى حالة تعذر الاتفاق بين الأم والأب

وعلقت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بشأن التعديلات المقدمة الخاصة بالمادة 20، حيث قالت:" دار نقاش مجتمعي بشأن ترتيب الحضانة والأصلح لمصلحة الطفل".

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى المادة التى بها تعديل والتى تنص على أن تكون الحضانة حق للمحضون يقوم عليها الأصلح لمصلحة الطفل من الأم أو الأب وتكون إتفاقًا، وإذا تعذر الإتفاق يقرر القاضي لمن تؤل الحضانة، وفقًا لمصلحة الصغيرة.

النائبة هالة أبو السعد تتقدم بتعديلات فى المادة 20

وألمحت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إلى أنه فى حالة أن امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغیر عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك يحكم القاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى الطرف الاخر لمدة يحددها القاضي وغرامة خمسة عشر الف جنيها وإذا تكرر الأمر تسقط الحضانة نهائيا.

وفى التعديلات المقدمة من النائبة هالة أبو السعد أيضًا فيما يتعلق بحضانة الطفل بشأن المادة 20:” إنه يحق لأيًا من الأطراف أن يطالب بمنع سفر الطفل بموجب طلب مسبب خشية تهريب الطفل الى خارج البلاد وإذا تعمد أحد الاطراف سفر الطفل بقصد حرمانه من الطرف الاخر يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عام وغرامة خمسون ألف جنيها.